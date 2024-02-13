Два человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе

15:30, 13 февраля 2024, ПАИ

Лобовое столкновение ВАЗ-2109 и Renault Kangoo произошло между деревнями Ксти и Замошье в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте. Водителя Renault госпитализируют в медучреждение.

Прибывшие пожарные деблокировали с помощью гидравлического инструмента погибших и передали следственно-оперативной группе.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.