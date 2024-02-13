Два человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе
Лобовое столкновение ВАЗ-2109 и Renault Kangoo произошло между деревнями Ксти и Замошье в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте. Водителя Renault госпитализируют в медучреждение.
Прибывшие пожарные деблокировали с помощью гидравлического инструмента погибших и передали следственно-оперативной группе.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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