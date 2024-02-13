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Происшествия

Пскович пытался дать взятку, чтобы встретиться с братом

Пскович обвиняется в попытке дать взятку в размере десяти тысяч рублей начальнику Псковского СИЗО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Пскович попытался дать взятку, чтобы встретиться с братом. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, утром 8 февраля 31-летний мужчина пытался дать взятку начальнику СИЗО, чтобы тот устроил ему несогласованное с судебными органами свидание с братом, который находится в следственном изоляторе. Однако сотрудник СИЗО денег не взял, а мужчину задержали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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