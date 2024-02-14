Попки в Псковской области не тронут

12:17, 14 февраля 2024, ПАИ

Законопроект о порядке переименования населённых пунктов с «оскорбительными и уничижительными» названиями отозвали из Государственной Думы, сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект был внесён в Госдуму 19 октября 2023 года. Однако по итогам рассмотрения в первом чтении 27 ноября было заключено, что предлагаемые нормы не соответствуют нескольким федеральным законам.

В пояснительной записке к проекту говорится, что жители населённых пунктов с «оскорбительными» названиями подвергаются насмешкам, а дети родом из таких деревень сталкиваются с травлей. Поэтому некоторые жители переезжают или оформляют прописку в другом месте.

В частности, среди таких населённых пунктов указаны деревня Попки в Псковской области, посёлок Шалава Ярославской области, деревня Дуркино Кировской области, село Лох Саратовской области, а также несколько деревень Бухалово в Ярославской, Тверской и Архангельской областях.