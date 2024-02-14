У каждого пятого псковича информация о высокой зарплате коллеги отбивает желание работать

13:50, 14 февраля 2024, ПАИ

Информация о высокой зарплате коллеги по аналогичной должности отбивает желание работать у каждого пятого псковича, следует из результатов опроса SuperJob.

37% псковичей (чаще всего мужчин), узнав, что коллега зарабатывает больше, начнут лучше работать. Почти половину респондентов до 34 лет такая информация мотивирует трудиться активнее, а 22%, напротив, демотивирует.

Финансовые успехи сослуживцев чаще всего вдохновляют к лучшей работе продавцов (55%), менеджеров по продажам (48%) и квалифицированных рабочих (46%). При этом высокая зарплата коллег отбивает желание работать у системных администраторов (41%), снабженцев (35%), специалистов по логистике, HR-менеджеров и юристов (по 30%).

Ранее псковичи рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина и дарить подарки.