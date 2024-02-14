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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края

В этнографической онлайн-викторине «Народы Псковской области» могут принять участие жители региона, сообщили ПАИ организаторы.

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края. Фото: скриншот с сайта этнографической викторины

Этнографическая онлайн-викторина, разработанная Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», позволяет проверить свои знания о народах Псковской области. Викторина состоит из 20 вопросов. Проверить свои знания можно здесь.

По словам председателя «Чудского проекта» Ольги Василенко, некоторые вопросы могут показаться непростыми, но отвечая на них, можно узнать что-то новое о народах, исторически проживавших на территории Псковской области.

Кроме того, на сайте можно найти информацию об этногенезе Псковщины: с момента её зарождения и до наших дней, а также почитать короткие эссе о культуре и традициях наиболее многочисленных народах региона.

Викторина станет одним из элементов образовательного курса «Этнокультурный регион» и будет использована при проведении Дней этнокультурного многообразия в образовательных учреждениях и учреждения культуры Псковской области в феврале-марте этого года, сообщили организаторы.

Онлайн-викторина подготовлена в рамках проекта «Этнокультурный регион», реализуемого Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при финансовой поддержке правительства Псковской области.

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