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Происшествия

160 пожаров произошло в Псковской области за полгода из-за неосторожного обращения с огнём 

160 пожаров произошло в Псковской области по причине неосторожного обращения с огнём с начала отопительного сезона. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

160 пожаров произошло менее чем за пять месяцев в Псковской области по причине неосторожного обращения с огнём. Фото: ПАИ

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера, 13 февраля, возгорание дома ликвидировано на 2-й Рельсовой улице в Пскове. Вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Обошлось без пострадавших.

Некоторые пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих детей.

В связи с этим в ГУ МЧС напоминают, что очень важно научить детей правилам пожарной безопасности и регулярно напоминать им о них, чтобы они не оказались в опасной ситуации.

Чтобы обезопасить детей, необходимо хранить спички, свечи, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступном для них месте и закрывать электрические розетки специальными заглушками. Нельзя разрешать маленьким детям пользоваться газовыми или электрическими приборами без присмотра.

Необходимо разучить вместе с ребёнком домашний адрес и номер телефона, чтобы в случаях возникновения экстренных ситуаций ребёнок не растерялся и назвал точные координаты. Номера телефонов экстренных оперативных служб следует оставить на видном месте в доме.

Родителям следует рассказать своим детям, что при обнаружении пожара необходимо незамедлительно позвонить в пожарную охрану и предупредить соседей о возникшем возгорании. Во время пожара нельзя прятаться и нужно как можно скорее попытаться покинуть квартиру или дом.

Дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении необходимо закрыть нос и рот мокрой тканью, лечь на пол и ползти к выходу.

«Родители, следуйте правилам пожарной безопасности и учите своих детей быть осторожными и бдительными. Эти уроки должны начинаться с самого раннего возраста. Помните, что пожар гораздо легче предотвратить, чем ликвидировать. Простые меры предосторожности помогут обезопасить вас и ваших детей», – обратились к псковичам в МЧС.

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