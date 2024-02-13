Пожар произошёл на 2-й Рельсовой улице в Пскове
Возгорание дома произошло на 2-й Рельсовой улице в Пскове сегодня, 13 февраля. Вызов поступил в МЧС в 7:37. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
«Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение в 8:27», – рассказали в пресс-службе.
В результате пожара изнутри выгорел нежилой дом. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекли 14 человек и четыре единицы техники.
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