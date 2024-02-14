Фонд Себежской районной библиотеки пополнился новыми книгами
Фонд Себежской районной библиотеки пополнился новыми книгами, пишет газета «Призыв».
Фонд Себежской библиотеки пополнился книгами, полученными в дар от читателей в рамках акции «Дарите книги с любовью». В этом году библиотеке подарили художественную литературу, историческую и детскую.
Кроме того, учреждению подарили цифровой телевизор, благодаря которому читатели смогут получить доступ к необходимой информации – узнать об исторических событиях, памятных датах и мероприятиях.
«Книга – это ценный подарок для библиотеки. Мы благодарим наших читателей и жителей Себежа. Особые слова благодарности – нашим помощникам Александре Москаленко, Юлии Звягинцевой, Михаилу Васильеву», – отметил коллектив библиотеки.
Ранее акция «Дарите книги с любовью» прошла в Порхове.
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