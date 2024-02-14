Туман ожидается в Псковской области в ближайшие часы

22:02, 14 февраля 2024, ПАИ

Туман прогнозируют на территории Псковской области в ближайшие часы, сообщили ПАИ в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами в ближайшие два часа с сохранением в течение ночи 15 февраля.

Псковичей просят быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.