На 8,5% в реальном выражении увеличилась зарплата в Псковской области

23:55, 14 февраля 2024, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области в 2023 году составила 43 384 рубля, что на 14,1 % больше, чем годом ранее. В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 8,5 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

На данный момент наибольший размер зарплаты сложился в страховых и финансовых организациях (66 745 рублей), а также в организациях, занимающихся государственным управлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением (52 167 рублей).

Среднемесячная зарплата в Псковской области составила 35 282 рубля.

Меньше всего получают сотрудники организаций, осуществляющих административную деятельность (28 053 рубля, что ниже среднеобластного уровня на 35,3 %), а также предоставляющих прочие виды услуг (30 653 рубля, на 29,3 % меньше средних показателей).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер зарплат медикам в малых городах и сёлах дополнительными выплатами.

Кроме того, по результатам опроса отмечалось, что у каждого пятого псковича информация о высокой зарплате коллеги отбивает желание работать.