Владимир Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и сёлах

20:34, 14 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер зарплат медикам в малых городах и сёлах дополнительными выплатами, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в прошлом году для медработников первичного звена уже вводились ежемесячные выплаты. Теперь предлагается повысить их размер для специалистов из малых городов, районных центров и сёл. При этом президент призвал обратить особое внимание на поддержку врачей наиболее востребованных направлений, а также работников районных и участковых больниц.

По словам Путина, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей. А в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек выплаты будут выше – 50 тысяч рублей ежемесячно врачам и 30 тысяч рублей медработникам среднего звена.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству до конца года сформировать и запустить ещё один национальный проект – развитие современных технологий сбережения здоровья.

Отмечалось также, что медицинские организации Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова.