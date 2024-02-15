Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

10:05, 15 февраля 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

14 февраля в 14:15 в жилом доме на улице Матросова в Невеле горела сажа в дымоходе печи. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20:27 в деревне Овсище Великолукского района сгорело бесхозное строение. Причиной послужило неосторожное обращение с огнём.

В 21:00 в деревне Дубники Псковского района сгорели жилой дом, пристройка к дому, гараж и автомобиль. Обнаружен погибшим гражданин 1958 года рождения. Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электрической сети внутри дома.

В 21:40 в деревне Пожнище Псковского района в хозяйственной постройке сгорела стена, остальные стены закопчены по всей площади. Аварийный режим работы электрической сети внутри хозяйственной постройки мог стать причиной пожара.

Также 15 февраля в 0:03 в деревне Приезжево Пушкиногорского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Ранее сообщалось, что 160 пожаров произошло в Псковской области за полгода из-за неосторожного обращения с огнём.