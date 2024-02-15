Концерт театра «Трубадур» состоится в Великих Луках

16:22, 15 февраля 2024, ПАИ

Народный коллектив молодёжный музыкальный театр «Трубадур» выступит с концертом «Не бойтесь жизнь перевернуть» 16 февраля в 18:30 в Доме культуры имени Ленина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На концерте исполнят народные, эстрадные, патриотические номера, а также вокально-хореографическую композицию, посвящённую событиям СВО. В её основу легли стихи поэта, члена Союза писателей России Светланы Размыслович, лауреата премии «Слово», постоянного участника литературных и гуманитарных миссий в Донбассе. Идея проекта принадлежит уполномоченной комитета семей воинов Отечества Псковской области Татьяне Щеблыкиной.

Коллектив «Трубадур» уже много лет выступает с концертами не только в Великих Луках, но и в Москве, Пскове, Мурманске, Санкт-Петербурге, Берлине, Риге и других городах.