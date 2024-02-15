Двух собак не пропустили через границу в Псковской области
Двух собак не пропустили через госграницу в Псковской области из-за отсутствия данных о вакцинации у одной из них, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Животные направлялись из Сербии в Москву. В связи с нарушением ветеринарных требований ввоз собак на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили декларацию о возврате домашних питомцев.
Ранее через границу в Псковской области не пропустили бульдога и таксу.
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