Двух собак не пропустили через границу в Псковской области

18:44, 15 февраля 2024, ПАИ

Двух собак не пропустили через госграницу в Псковской области из-за отсутствия данных о вакцинации у одной из них, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животные направлялись из Сербии в Москву. В связи с нарушением ветеринарных требований ввоз собак на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили декларацию о возврате домашних питомцев.

Ранее через границу в Псковской области не пропустили бульдога и таксу.