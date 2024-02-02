Бульдога и таксу не пропустили через границу в Псковской области
Французского бульдога и таксу не пропустили через государственную границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки установили, что при перевозке собак были нарушены ветеринарные требования. Собаки направлялись из Эстонии в Москву.
Ввоз домашних питомцев на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате «живого» груза.
Ранее сообщалось, что две тонны рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области.
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