Бульдога и таксу не пропустили через границу в Псковской области

17:38, 02 февраля 2024, ПАИ

Французского бульдога и таксу не пропустили через государственную границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки установили, что при перевозке собак были нарушены ветеринарные требования. Собаки направлялись из Эстонии в Москву.

Ввоз домашних питомцев на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате «живого» груза.

Ранее сообщалось, что две тонны рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области.