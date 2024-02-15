Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин поддержал идею учредить награду для трудовых династий

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею учредить в России государственную награду для трудовых династий, сообщает ТАСС.

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», – прокомментировал глава государства соответствующее предложение одного из рабочих Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Путин напомнил, что недавно в России был учреждён знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий – в голову мне не приходило. Идея хорошая, отличная», – сказал президент.

Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать это предложение.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденами вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову и председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Отмечалось также, что более 3,3 тысячи медиков в Псковской области будут получать дополнительные выплаты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Псковские прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»
15 февраля 2024

Пушкиногорские депутаты приняли участие в акции «Посылка солдату»
15 февраля 2024

Воинов-интернационалистов чествовали в Пустошке
15 февраля 2024

Более 3,3 тысячи медиков в Псковской области будут получать дополнительные выплаты
15 февраля 2024

Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
15 февраля 2024

О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников
15 февраля 2024

Президент России наградил орденами Веру Емельянову и Марину Гаращенко
15 февраля 2024

В Пскове обсудили сохранение многоквартирных домов – объектов культурного наследия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...