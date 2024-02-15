Владимир Путин поддержал идею учредить награду для трудовых династий

21:37, 15 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею учредить в России государственную награду для трудовых династий, сообщает ТАСС.

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», – прокомментировал глава государства соответствующее предложение одного из рабочих Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Путин напомнил, что недавно в России был учреждён знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий – в голову мне не приходило. Идея хорошая, отличная», – сказал президент.

Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать это предложение.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденами вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову и председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Отмечалось также, что более 3,3 тысячи медиков в Псковской области будут получать дополнительные выплаты.