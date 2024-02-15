Президент России наградил орденами Веру Емельянову и Марину Гаращенко

19:18, 15 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой орденом Александра Невского, а председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко – орденом Пирогова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что орден Александра Невского вручают за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты.

Орденом Пирогова награждают за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.