Более 3,3 тысячи медиков в Псковской области будут получать дополнительные выплаты

21:06, 15 февраля 2024, ПАИ

Более 3,3 тысячи врачей и медработников в Псковской области будут получать дополнительные выплаты ежемесячно по решению президента России Владимира Путина, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что ранее президент предложил увеличить уже имеющиеся выплаты медикам в малых городах и сёлах.

«С 2023 года медработникам первичного звена здравоохранения, районных больниц, работникам станций и отделений скорой помощи осуществляются специальные социальные выплаты – от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Теперь эта сумма вырастет. Например, в населённых пунктах до 50 тысяч человек – а это большинство посёлков нашей области – медработники будут получать 30 тысяч рублей, врачи – 50 тысяч рублей», – написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что мера поддержки охватит более 3,3 тысячи специалистов.

«Для нашего региона это принципиально важно. В сельской местности нам не хватает порядка 330 врачей и медработников среднего звена. Решение главы государства поможет решить этот вопрос», – подытожил глава Псковской области.