Пять тысяч рублей заплатит жительница Гдовского района за удар сожителя бутылкой

11:21, 16 февраля 2024, ПАИ

Пять тысяч рублей заплатит жительница Гдовского района за удар сожителя бутылкой, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



В ноябре 2023 года во время застолья со спиртным женщина ударила сожителя бутылкой по голове. На суде женщина признала вину и попросила прощения у потерпевшего. Он ответил, что претензий к подруге не имеет.



В результате суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.