Пять тысяч рублей заплатит жительница Гдовского района за удар сожителя бутылкой
Пять тысяч рублей заплатит жительница Гдовского района за удар сожителя бутылкой, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В ноябре 2023 года во время застолья со спиртным женщина ударила сожителя бутылкой по голове. На суде женщина признала вину и попросила прощения у потерпевшего. Он ответил, что претензий к подруге не имеет.
В результате суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.
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