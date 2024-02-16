Соглашение о приграничном сотрудничестве заключили ещё два муниципалитета Псковской и Витебской областей

15:45, 16 февраля 2024, ПАИ

Соглашение о приграничном сотрудничестве заключили Печорский муниципальный округ Псковской области и Докшицкий район Витебской области в пятницу, 16 февраля, на выставке «Россия» в Москве в рамках Дней Витебской области Республики Беларусь, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Соглашение определяет направления и формы взаимодействия между Печорским муниципальным округом и Докшицким районом. Для обмена опытом муниципалитеты приграничных регионов планируют проводить совместные мероприятия (семинары и форумы), решать актуальные вопросы развития территорий. Кроме того, ожидается развитие взаимных и долгосрочных контактов в сферах образования, культуры, туризма, здравоохранения, в областях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, физической культуры и спорта.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев выразил уверенность в том, что соглашение будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между приграничными регионами Союзных государств и позволит взаимодействовать на постоянной основе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Ранее Псковский район и Бешенковичский район Витебской области подписали соглашение о сотрудничестве.