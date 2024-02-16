Уникальный «Сретенский вальс» впервые исполнят участники псковского бала

16:22, 16 февраля 2024, ПАИ

Уникальный «Сретенский вальс» впервые исполнят участники IX Молодёжного Сретенского бала, который пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 3 марта. Об этом сообщила главный хореограф IX Молодёжного Сретенского бала Анастасия Саар на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

«У нас есть танцы, которые мы танцуем из года в год. Но лично я ввожу и новые танцы ежегодно. В этом году мы дополнительно включили в программу мазурку, а также уникальный для этого года «Сретенский вальс». Это вальс, придуманный именно для этого бала. Теперь он закрепится, и мы будем танцевать его ежегодно. Он у нас второй по счёту после открытия», – сказала Анастасия Саар.

«Я подумала, что не хватает на Сретенском балу чего-то своего, уникального», – объяснила спикер брифинга.