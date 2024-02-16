Пострадавшую в ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе перевели из реанимации в отделение

16:54, 16 февраля 2024, ПАИ

16 февраля на врачебной конференции под председательством ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова врачи обсудили состояние и перспективы лечения девушки, переведённой в клинику СПБГПМУ после ДТП со школьным автобусом и фурой в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Состояние стабилизировано, девушка переведена в офтальмологическое отделение, она уже не нуждается в реанимационной поддержке, уточнили в пресс-службе.

«Врачи продолжают необходимые меры по сохранению у нее органов зрения, ведется работа, направленная на обеспечение школьнице качества жизни при выписке и реабилитации, позволяющего далее развиваться, учиться, строить свою семью. Ее родители были в Педиатрическом университете. Они получают необходимую информацию. Сейчас родители уехали в Псковскую область», – добавили в пресс-службе.

По прогнозам, девушка продолжит лечение в течение 10 дней. При положительной динамике пациентку могут выписать на амбулаторное лечение с последующим посещением больницы для процедур и вмешательств.

12 февраля на федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и большегруза: его прицеп вынесло на встречную полосу. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находились 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников.

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