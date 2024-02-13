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В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области

17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП со школьным автобусом в Псковской области, доставили клинику Санкт-Петербургского педиатрического университета, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета

Ребёнка на реанимобиле привезли в Санкт-Петербург 13 февраля в 18:00.

«Сегодня утром состоялась телемедицинская консультация с участием наших ведущих экспертов. Согласно договорённостям между ректором университета Дмитрием Ивановым и руководством области было принято решение о переводе. У девочки закрытая черепно-мозговая травма и травма глаза», – сообщил главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник.

Он добавил, что псковские специалисты стабилизировали состояние пациентки и выполнили ей оперативное вмешательство.

«В ближайшее время мы проведём весь комплекс необходимых диагностических мероприятий, компьютерную томографию, лабораторные исследования и примем решение о необходимости хирургического лечения», – сказал главврач.

Виталий Резник отметил, что в ходе телемедицинской консультации эксперты обсудили и состояние других детей, пострадавших в ДТП. «В настоящее время эти пациенты остаются в Псковской детской областной больнице. В случае необходимости мы готовы их принять», – подчеркнул он.

Напомним, 12 февраля на федеральной трассе Р23 «Псков» произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и большегруза. Его прицеп вынесло на встречную полосу. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находились 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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