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Происшествия

Поиски пропавшей 11-летней девочки продолжаются в Псковской области

Розыск 11-летней Маргариты Антиповой продолжаются в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поиски пропавшей 11-летней девочки продолжаются в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

1 января текущего года в деревне Полоное Порховского района она вышла из дома и пропала. Местонахождение девочки до сих пор не установлено.

Все соответствующие службы и ведомства ведут активную и целенаправленную работу по розыску пропавшего ребенка. Следователи проверяют все возможные версии исчезновения девочки из Порховского района.

Ростом она 115 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза.

Была одета в розовую куртку-пуховик, черные брюки, розовые ботинки и белую шапку с помпоном.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Антиповой или обстоятельствах ее исчезновения, просят обратиться по телефонам: 8 (911) 362-27-78, 123, 112, 8 (811-34) 2-32-89 или 02.

Ранее сообщалось, что в реке Полонка нашли верхнюю одежду пропавшей.

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