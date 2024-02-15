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Происшествия

Следователи проверяют все возможные версии исчезновения девочки из Порховского района

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области продолжают расследовать исчезновение 11-летней жительницы Порховского района Маргариты Антиповой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следователи проверяют все возможные версии исчезновения малолетней девочки из Порховского района. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

По имеющимся у следствия данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Сотрудники следственного управления совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России, сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели областной службы спасения и сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки.

В ходе проведения поисков следователи СКР при поддержке сотрудников других правоохранительных органов продолжают работу по осмотру жилых и нежилых помещений, допрашивают лиц, обладающих значимой для следствия информацией, дно реки Полонка продолжают обследовать водолазы. В целях проверки имеющихся версий назначен ряд молекулярно-генетических и иных экспертиз.

Руководство следственного управления инициировало поисковые мероприятия в соседних субъектах РФ. Проводимые следственные действия и поисковые мероприятия лично координирует руководитель регионального СУ СК России Пётр Крупеня.

Поиск малолетней девочки продолжается. Следователи проверяют все возможные версии её исчезновения, в том числе криминального характера.

Ранее сообщалось, что в реке Полонка нашли верхнюю одежду пропавшей.

Граждан, располагающих сведениями, позволяющими помочь установлению местонахождения девочки, просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также на дежурные номера следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89.

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