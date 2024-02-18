40% россиян не испытывают тревоги

20:16, 18 февраля 2024, ПАИ

40 % россиян не испытывают тревоги, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведённого Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Тревожатся 60 % опрошенных россиян, 46,8 % из которых испытывают умеренную тревогу, а 13,2 % – сильную.

В ходе исследования также стало известно, что 36,7 % респондентов удовлетворены своей жизнью, 31,8 %, скорее, удовлетворены. 13 % россиян не удовлетворены своей жизнью, 16 %, скорее, не удовлетворены. Высокий уровень негативного восприятия своей жизни чаще демонстрируют женщины и россияне среднего и старшего возраста.

Ранее сообщалось, что каждый второй пскович верит в любовь с первого взгляда.

Кроме того, 50 % псковичей хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования.