25 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю

12:43, 12 февраля 2024, ПАИ

25 пьяных водителей задержали в Псковской области с 5 по 11 февраля, пять из них задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции за неделю пресекли 1 672 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. За неделю на территории региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека, ещё 14 получили различные травмы.

Так, 10 февраля в деревне Барканы в Невельском районе водитель автомобиля «Волга» насмерть сбил пенсионерку, которая двигалась посередине дороги. 9 февраля в Кунье на улице Дзержинского погиб водитель автомобиля Kia, который протаранил фуру. Также 7 февраля погиб водитель автомобиля ВАЗ после столкновения с рейсовым автобусом в Палкинском районе. В этот же день ещё в одном ДТП в Невельском районе погибла женщина.

В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Отметим, что с 29 января по 4 февраля на территории области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, пять получили травмы.