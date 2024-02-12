25 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю
25 пьяных водителей задержали в Псковской области с 5 по 11 февраля, пять из них задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Сотрудники Госавтоинспекции за неделю пресекли 1 672 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. За неделю на территории региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека, ещё 14 получили различные травмы.
Так, 10 февраля в деревне Барканы в Невельском районе водитель автомобиля «Волга» насмерть сбил пенсионерку, которая двигалась посередине дороги. 9 февраля в Кунье на улице Дзержинского погиб водитель автомобиля Kia, который протаранил фуру. Также 7 февраля погиб водитель автомобиля ВАЗ после столкновения с рейсовым автобусом в Палкинском районе. В этот же день ещё в одном ДТП в Невельском районе погибла женщина.
В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.
Отметим, что с 29 января по 4 февраля на территории области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, пять получили травмы.
Следователи в Пустошкинском районе проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом
Начальник псковского УГИБДД: Столкновение школьного автобуса и фуры было касательным
Появились видеокадры с места столкновения школьного автобуса с фурой в Пушкиногорском районе
Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников
Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе