Штат Псковского госпиталя для ветеранов войн пополнился новым специалистом

12:06, 19 февраля 2024, ПАИ

Команда Псковского госпиталя для ветеранов войн пополнилась новым специалистом, а именно врачом функциональной диагностики Натальей Зайцевой, сообщает телеграм-канал регионального комитета по здравоохранению.

Сообщается, что врач в 2003 году получила диплом Смоленской государственной медакадемии по специальности «педиатрия». В 2011 и 2020 году проходила повышение квалификации по специальности «функциональная диагностика».

В псковском госпитале Наталья Зайцева будет принимать участие в подготовке пациентов к прохождению курса медицинской реабилитации. При взаимодействии с пациентом врач стремится создать индивидуальный подход к лечению каждого, отметили в комитете.

Ранее главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» рассказал, как готовят новых специалистов.