Лебеди-кликуны вернулись с зимовья в Пушкинский заповедник

12:52, 19 февраля 2024, ПАИ

В мемориальные усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вернулись с зимовья первые лебеди-кликуны, сообщает пресс-служба учреждения.

Сотруднику музея Алексею Михайлову удалось заснять несколько пар этих птиц на Сороти, неподалёку от Михайловского — музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов и у Тригорского — бывшего имения соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов.

В музее надеются, что раннее возвращение лебедей из тёплых краёв обещает скорое наступление тепла и дружную весну.

Вслед за кликунами в заповедном Святогорье ждут возвращения лебедей-шипунов и серых цапель, большое гнездовье которых расположено в кронах сосен над Чёрным (Ганнибаловым) прудом в парке мемориальной усадьбы поэта, многих других перелётных птиц.

В пресс-службе Пушкинского заповедника также напомнили, что в музее разработаны специальные экскурсии по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского, во время которых внимательные гости смогут при удаче увидеть многих и многих пернатых насельников здешних мест, в том числе — редких и краснокнижных. Прогулки по усадебным паркам — более короткие, конечно — также включены и в состав общих экскурсий по мемориальным имениям, билеты на которые можно оплатить в том числе посредством «Пушкинской карты».