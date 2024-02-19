Театрализованное представление «Кто такие? Мы – пскопские!» покажут белгородским школьникам в Печорах

14:39, 19 февраля 2024, ПАИ

Театрализованная концертная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» пройдет в паломническом центре в Печорах для детей из Белгородской области, которые находятся в регионе по приглашению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала заместитель директора по воспитательной и социальной работе Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Дмитриева.

«Постановка – это дипломная работа студента 3-го курса Ивана Михайлова. В ней представлены танцы нашей области», – рассказала она.

Также Наталья Дмитриева рассказала, что постановкой занималась преподаватель колледжа и заслуженный работник культуры РФ Ирина Федорова. Главные роли в программе сыграют студенты специализации «Хореографическое творчество».

Напомним, что дети из Белгородской области приехали в регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова.