Дети из Белгородской области приедут по приглашению губернатора в Псковскую область
Дети из Белгородской области приедут отдохнуть в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Пригласил на нашу древнюю землю белгородских деток: отдохнуть, сходить на экскурсии, познакомиться с истоками нашей великой страны. Мы вместе всё организовали, и сегодня ребята уже выехали в Псков», – говорится в сообщении.
Он также отметил, что детей ждёт насыщенная программа, включающая посещение наших основных достопримечательностей, образовательные модули и целый ряд других активностей.
Благодарность за приглашение детей в регион также опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Очень благодарен за приглашение. Надеюсь, что детям очень понравится древний Псков. <...> Я надеюсь, что они, когда вернутся, поделятся своими впечатлениями. Уверен, что их будет очень много», – отметил Вячеслав Гладков.
Дети пробудут в Псковской области три недели, уточнил он.
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