Более 220 млн рублей получит ПИШ Союзного государства на развитие в 2024 году

17:56, 19 февраля 2024, ПАИ

Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, которая базируется в Пскове, получит 220,9 миллиона рублей на развитие в 2024 году. Результаты совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ опубликованы на сайте. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования РФ. ПсковГУ вошел в третью группу, сообщили в вузе.

Ранее сообщалось, что команда ПИШ Союзного государства представила в Минобрнауки России результаты проекта «Передовые инженерные школы».

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» является одной из 42 инициатив Правительства РФ в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Его цель – подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить стране достижение технологического суверенитета.

«Президент России Владимир Путин поддержал продление проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года. Общий объем софинансирования до 2026 года составит порядка 60 миллиардов рублей. На сегодняшний день в стране функционирует 30 передовых инженерных школ в 15 регионах России. С учетом популярности программы среди регионов и индустриальных партнеров решением председателя правительства программа была расширена и отобраны еще 20 таких школ. Они начнут работать уже с нового учебного года. Таким образом, вся система передовых инженерных школ охватит 50 вузов в 23 российских регионах», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове в середине декабря 2023 года.

Заседание совета прошло под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Полтора года назад были запущены передовые школы первой волны, и сегодня можно оценить их работу в динамике, подчеркнул министр.

«Первое, что важно отметить, – это, конечно, совершенно другой уровень вовлеченности бизнеса. Сейчас в проекте более 160 технологических компаний, и, уверен, их количество будет только расти. За прошлый год софинансирование со стороны реального сектора составило 13,5 миллиарда рублей, это более чем в два раза превышает сумму вложений 2022-го. Увеличивается и финансирование со стороны государства, на этот год школам первой волны выделено 12,6 миллиарда – на 2,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Все это говорит о заинтересованности и высочайшем доверии со стороны государства и бизнеса, его нужно не просто оправдать, а показать самые высокие результаты», – сказал он.

Отметим, 16 февраля во время встречи со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области президент России Владимир Путин поддержал идею продлить реализацию проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года, отметив, что общий объем софинансирования до 2026 года составит порядка 60 миллиардов рублей.