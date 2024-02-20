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Общество

Псковская область вышла в финал всероссийской туристической премии

Псковская область вышла в финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом ПАИ сообщили в региональном Туристском информационном центре (ТИЦ).

Псковская область вышла в финал всероссийской туристической премии. Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

На открытии премии в Санкт-Петербурге делегацию Псковской области представляет директор ТИЦ Лариса Семашко. Она рассказала участникам финала о развитии автотуризма в Псковской области.

Акцент был сделан на уникальное географическое расположение, хорошо развитую дорожную сеть, а также небольшие расстояния между историческими городами, достопримечательностями и объектами показа, подчеркнули в ТИЦ.

Отметим, что всего в конкурсе принимают участие 47 регионов России.

Отметим, туристический поток в России в 2023 году превысил показатель 2019 года и составил свыше 75 млн человек. Изборский музей-заповедник в прошлом году посетило 466 726 человек, что на 26 % больше, чем годом ранее.

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