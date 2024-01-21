Более 75 млн человек составил турпоток в России в 2023 году

15:25, 21 января 2024, ПАИ

Российский турпоток в 2023 году составил более 75 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в рамках Дня спорта и туризма на выставке-форуме «Россия» в Москве.

При этом туристический поток в стране в 2022 году достиг отметки в 73,1 миллиона человек.

«По итогам 2023 года мы превысили цифры внутреннего турпотока 2019 – доковидного – года. Это предварительно более 75 миллионов человек», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Ожидается, что к 2030 году туристический поток по России должен достигнуть 140 млн поездок в год.

Ранее Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию турсферы в Псковской области. В частности, в зимний сезон регион посетит порядка 90–100 тысяч туристов. Кроме того, 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области.