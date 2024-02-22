Штат полицейских хотят пополнить психологами

09:52, 22 февраля 2024, ПАИ

В отделах полиции должны появиться психологи, либо полицейские, которые прошли переподготовку на психологов, чтобы работать с жертвами преступлений. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России Еву Маркачёву.

Нередко человек, который стал жертвой преступления, остаётся с бедой один на один, поскольку иногда, чтобы возбудили дело, приходится пройти через большие трудности.

Кроме того, пострадавший, обращаясь в правоохранительные органы, может не знать необходимый порядок действий, поэтому людям нужна ещё и юридическая помощь, заключила Ева Меркачёва.

Ранее сообщалось, что прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности.