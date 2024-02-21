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Общество

Прабабушки-опекуны получат право на повышенную пенсию

Прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Соответствующий закон Госдума приняла сегодня, 21 февраля, пишет «Парламентская газета».

Получить надбавку смогут пожилые опекуны, которые заботятся о нетрудоспособных правнуках до 18 лет либо тех, кто достиг совершеннолетия, но обучается очно по основным образовательным программам, но при этом не старше 23 лет.

Надбавка положена и тем опекунам, которые заботятся о правнуках старше 23 лет, если правнуки до 18 лет стали инвалидами (при условии, что они не имеют трудоспособных родителей).

Размер доплаты составит треть фиксированной выплаты к пенсии по старости или по инвалидности на каждого находящегося на попечении родственника.

Ранее сообщалось о том, что вдов участников СВО запретят увольнять в течение года после смерти супруга. Кроме того, в Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга.

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