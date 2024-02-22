Пенсионерка из Великолукского района поблагодарила полицейского за помощь

13:08, 22 февраля 2024, ПАИ

72-летняя пенсионерка из деревни Заболотье Великолукского района поблагодарила участкового уполномоченного полиции за оказанную помощь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина рассказала, что часто посещает свою родственницу в соседней деревне Галисово. В одном из частных домов живут три большие собаки, которые часто находятся на самовыгуле и пугают женщину своим лаем. Об этом пенсионерка сообщила лейтенанту полиции Виталию Лукину, на территории обслуживания которого находилась деревня. Полицейский выехал в деревню, установил хозяев собак и провёл с ними профилактическую беседу.

Пенсионерка сообщила, что теперь собаки не пугаёт её и привязаны на территории частного дома. Великолучанка поблагодарила полицейского за отзывчивость и отметила, что он всегда реагирует на обращения.