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Общество

На Солнце произошли две мощные вспышки подряд впервые за семь лет

На Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки, последний раз такое явление наблюдалось семь лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Обе вспышки имели высший балл – Х. Максимум первой зарегистрировали 22 февраля в 2:17 по московскому времени, вторая произошла между 9 и 10 утра.

Отмечается, что последний раз два взрыва высшей силы подряд Солнце производило в сентябре 2017 года. По словам экспертов, такие события происходят очень редко, так как каждая такая вспышка истощает запасы солнечной энергии и требуется значительное время для её восстановления.

«Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности», – сказал руководитель лаборатории профессор Сергей Богачёв.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за последние пять лет.

Кроме того, ранее Богачёв предупредил, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц.

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