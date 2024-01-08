Учёный Богачёв предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

22:04, 08 января 2024, ПАИ

Солнце в рамках действующего сейчас цикла в 2024 году достигнет пика своей активности, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачёва.

По его словам, в 2024 году солнечная активность достигнет максимума, что приведёт к более крупным и частым вспышкам и магнитным бурям, чем были в 2023 году.

В то же время эксперт подчёркивает, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле невозможно. Даже в научной среде единство мнений по данному вопросу отсутствует. Так, например, американские учёные и вовсе считают, что 2024 год будет относительно спокойным, а максимум наступит в 2025 году.

Богачёв предполагает, что год будет активным, то есть между магнитными бурями не будет перерывов по три-четыре месяца, как было в 2023-м. По его словам, геомагнитные возмущения будут проходить еженедельно, а заметные бури – примерно два-три раза в месяц.

Ранее учёные отмечали, что сейчас мы живём в 25-м периоде 11-летнего цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года. Эксперты утверждают, что он будет сравнительно слабым и вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут столкнуться с головокружением или нарушениями сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.