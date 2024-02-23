До +8 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 24 февраля

13:41, 23 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 февраля. Ночью и днём в большинстве районов – небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +1 до +4 градусов, днём от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.