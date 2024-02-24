Более 100 УЗИ провели псковские врачи гостям выставки «Россия» в Москве

15:44, 24 февраля 2024, ПАИ

Более 100 УЗИ щитовидной железы провели врачи Псковской городской поликлиники для гостей выставки «Россия» в Москве, сообщается в телеграм-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

УЗИ для всех желающих делают на стенде Псковской области в павильоне № 75. Также сообщалось, что здесь образовалась очередь из желающих пройти медицинское обследование.

Напомним, что сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» проходит День здравоохранения. Псковскую область в этот день на выставке представлет председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко вместе с ведущими медиками и главврачами региональных медицинских учреждений.

«У посетителей выставки выявлено три подозрения на рак щитовидной железы, а ещё у четырёх человек – аутоиммунный тиреоидит: это воспалительное поражение щитовидной железы, связанное с дисфункцией иммунитета. Им рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства для подтверждения диагноза», – рассказали в комитете по здравоохранению.

15 человек уже знали про свою патологию и просто захотели сделать УЗИ в профилактических целях.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

За стенд Псковской области на выставке «Россия» можно проголосовать здесь.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.