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Происшествия

Следственное управление СКР по Псковской области опубликовало официальные данные о найденном в Порховском районе теле девочки

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого в рамках обнаружения тела 11-летний девочки в Порховском раойне, находятся под контролем центрального аппарата ведомства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следственное управление СКР по Псковской области опубликовало официальные данные о найденном в Порховском районе теле девочки. Фото: пресс-служба регионального СУ СК России

Продолжается расследование обстоятельств пропажи 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района 1 января 2024 года. Сегодня в окрестностях населённого пункта, где проживал ребёнок, было обнаружено её тело.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка.

Кроме того, продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии гибели девочки.

Ранее были опубликованы фотографии из Порховского района, где нашли погибшую 11-летнюю девочку. Псковское агентство информации восстановило хронологию поисков девочки, которые велись почти два месяца

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