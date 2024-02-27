Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Радиостанция "Серебряный дождь"

Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в ТКД в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове

Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в Псковском театре в рамках юбилейного Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: ТИЦ Псковской области

«Очень почётно, что два юбиляра у нас в этом году: Римский-Корсаков и Мусоргский, 180 и 185 лет соответственно. Ещё и 50-й Фестиваль русской музыки. Я уже анонсировала и ещё раз подтверждаю, что в этом году у нас состоится четыре показа Мариинского театра. Один из показов, «Хованщина», пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 марта», – рассказала Ольга Тимофеева.

Дополнительной площадкой фестиваля в этом году станет Псковский академический театр драмы, где пройдёт камерный концерт Мариинского театра.

«23 и 25 марта будут показы в БКЗ. Сейчас программа Мариинского театра уточняется, но, думаю, что бы они ни привезли, это будет просто замечательно, и обязательно надо поприсутствовать», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Ольга Тимофеева добавила, что в программе, конечно, участвует симфонический оркестр Псковской областной филармонии, коллективы из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. «Афиша очень богатая, просто надо найти время, найти то, что тебе нравится, прийти и посмотреть», – подытожила Ольга Тимофеева.

50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Псковской филармонии с 16 по 24 марта. Гостей юбилейного смотра ждёт не только классическое звучание симфонического оркестра, но и коллективы-экспериментаторы, опера и балет, театральные и выставочные программы. Какие ещё уникальные произведения прозвучат на Фестивале русской музыки в Пскове, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2024

Новое мультимедийное шоу покажут в апреле в Псковском кремле
27 февраля 2024

Лабиринт из сена вновь появится на Масленицу в Пскове
27 февраля 2024

Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в ТКД в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове
27 февраля 2024

Локальная ВДНХ и сцена на воде развернутся в Пскове в честь 80-летия региона
27 февраля 2024

Культурный код, миллионы пельменей и звёзды Пушкина: Ольга Тимофеева расскажет в «Оглавлении» о предстоящих событиях
26 февраля 2024

Псковские мастера готовятся создать плавучую деревню
26 февраля 2024

Собранные в Пскове суда используют на промыслах рыбы на Камчатке
22 февраля 2024

Главные фишки юбилейного концерта «Геликона» назвала Анна Роор

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...