Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в ТКД в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове

16:25, 27 февраля 2024, ПАИ

Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в Псковском театре в рамках юбилейного Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Очень почётно, что два юбиляра у нас в этом году: Римский-Корсаков и Мусоргский, 180 и 185 лет соответственно. Ещё и 50-й Фестиваль русской музыки. Я уже анонсировала и ещё раз подтверждаю, что в этом году у нас состоится четыре показа Мариинского театра. Один из показов, «Хованщина», пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 марта», – рассказала Ольга Тимофеева.

Дополнительной площадкой фестиваля в этом году станет Псковский академический театр драмы, где пройдёт камерный концерт Мариинского театра.

«23 и 25 марта будут показы в БКЗ. Сейчас программа Мариинского театра уточняется, но, думаю, что бы они ни привезли, это будет просто замечательно, и обязательно надо поприсутствовать», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Ольга Тимофеева добавила, что в программе, конечно, участвует симфонический оркестр Псковской областной филармонии, коллективы из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. «Афиша очень богатая, просто надо найти время, найти то, что тебе нравится, прийти и посмотреть», – подытожила Ольга Тимофеева.

50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Псковской филармонии с 16 по 24 марта. Гостей юбилейного смотра ждёт не только классическое звучание симфонического оркестра, но и коллективы-экспериментаторы, опера и балет, театральные и выставочные программы. Какие ещё уникальные произведения прозвучат на Фестивале русской музыки в Пскове, читайте здесь.