Дирижёр Валерий Полянский рассказал, какие уникальные произведения прозвучат на фестивале русской музыки в Пскове

19:58, 26 февраля 2024, ПАИ

Какие уникальные произведения прозвучат на фестивале русской музыки в Пскове, рассказал народный артист России, лауреат государственных премий, профессор, заведующий кафедрой симфонического дирижирования Московской консерватории, главный дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Мы привезём, во-первых, известные всем сочинения Римского-Корсакова – симфоническую сюиту «Шехерезада», редко исполняемую кантату «Свитезянка», увертюру «Светлый праздник», сюиту из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже». Такая разнообразная программа, дающая некоторый обзор творчества выдающегося композитора», – сказал Валерий Полянский.

«То, что происходит у вас в Пскове, – это совершенно замечательно. Это уникальный фестиваль, который нужно всегда поддерживать. И публика стала молодеть. Раньше, особенно в 90-е годы, в зале были в основном седые головы, а сейчас всё больше и больше молодёжи, которая проявляет интерес к классическому наследию. А без классического наследия, без классической музыки человек душой беднеет», – сказал Валерий Полянский.

По его словам, на концерты нужно приходить настроенным на встречу с прекрасным. «Да, иногда молодой человек не всегда может понять, что это такое, но пускай сначала поверит. И конечно, на взрослых и на тех, кто занимается пропагандой классического наследия, лежит большая ответственность за наше будущее, за нашу молодёжь, за то, какими вырастут наши дети и наши потомки», – подчеркнул дирижёр.

Напомним, фестиваль русской музыки, посвящённый творчеству Мусоргского и Римского-Корсакова, пройдёт в Пскове с 16 по 24 марта.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Концерты состоятся в Пскове и Великих Луках, районах Псковской области, музее-усадьбе Римского-Корсакова, привлекая лучших исполнителей со всей страны, в числе которых будут и представители Большого и Мариинского театров.