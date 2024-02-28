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Культура

Сергей Безруков станет одним из участников Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкиногорье

Российский актёр театра, кино, телевидения Сергей Безруков выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: ПАИ

«Вечером шестого июня у нас будет показ спектакля «Руслан и Людмила» на территории монастыря. Сергей Безруков выступит со своими студентами», – сказала Ольга Тимофеева, добавив, что к подготовке спектакля приступили только в этом году.

Напомним, несколько лет назад актёр принимал участие в съёмках фильма «Учености плоды» Игоря Угольникова, съемки которого проходили в Пушкинских Горах. Снятая в жанре исторической драмы лента рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское.

В Псковской области съемочной группе оказали поддержку, компенсировав часть затрат на организацию процесса, а также помогли с размещением артистов и их питанием. В июле прошлого года фотографиями со съемок делился Сергей Безруков. Во время работы к актеру в Пушкинские Горы приезжала жена с маленьким сыном.

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