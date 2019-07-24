Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области

20:45, 24 июля 2019, ПАИ

Актер Сергей Безруков в своем Instagram поделился фотографиями со съемочной площадки фильма «Учености плоды», съемки которого проходят в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногорском районе.

«На самом деле, тут конечно сказочно. Ну, если дождя нет. Сам факт конечно, что здесь когда-то жил Александр Сергеевич, впечатляет. И эту красоту он видел каждый день, а у нас тут съёмки. Главное, с погодой пока везёт. Работаем!» – написал Сергей Безруков.

На съемочную площадку он привез и свою семью. Перед съемками актер ходил в лес за грибами и похвастался подписчикам тем, что нашел белые грибы.

Съемки картины «Учености плоды», основанной на реальных событиях, которые происходили в Михайловском в 1943 году, стартовали в Пушкинских Горах в середине июня. Сергей Безруков играет в фильме одну из главных ролей.

Фильм получил поддержку министерства культуры России и Российского Военно–исторического общества. В Псковской области съемочной группе окажут поддержку - компенсируют часть затрат на производство, помогут с размещением артистов и их питанием.