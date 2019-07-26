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Общество

8-месячный сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке фильма «Учености плоды»

Instagram Сергея Безрукова

8-месячный сын актера Сергея Безрукова впервые побывал на съёмочной площадке. Как сообщил артист в своем Instagram, на съемки фильма «Учености плоды» в Пушкинские Горы и Государственный музей-заповедник имени А. С. Пушкина «Михайловское» прибыли его супруга Анна Матисон, 3-летняя дочь Мария и 8-месячный сын Степан.

Сергей Безруков написал, что у сына незабываемые впечатления. «Папина кепка из новой роли очень понравилась! Пушгоры! Михайловское! Красотаааа...», — отметил актер.

Фильм расскажет о событиях 1943-1944 годов, когда местный житель Сергей (Сергей Безруков) пытается спасти ценности Пушкинского музея. К съемкам фильма приглашались жители Пскова и Пушкинских Гор. Ранее Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram фотографии со съемочной площадки фильма.

В Псковской области съемочной группе картины окажут поддержку, а именно компенсируют часть затрат на производство, а также помогут с размещением артистов и их питанием.

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