Переустройство инженерных сетей в Псково-Печерском монастыре завершится в этом году

11:49, 28 февраля 2024, ПАИ

Переустройство инженерных сетей в Псково-Печерском монастыре и Печорах завершится в этом году. Об этом сообщил главный инженер проектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Алексей Гамзин на отчетной конференции регионального комитета по охране ОКН по итогам 2023 года, передает корреспондент ПАИ.

«В 2024 году завершатся работы по прокладке инженерных сетей внутри монастыря, так как у нас полностью идет переустройство всех сетей. После этого будем завершать работу по благоустройству не только на территории монастыря, но и на территории Печор», – выступил он с докладом.

В частности, завершается прокладка хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, водоснабжения, отопления.

А сам проект благоустройства монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и замену порядка десяти километров электрических сетей внутри монастыря.

Всего специалисты планируют завершить в 2024 году проектные работы по девяти объектам в Псковской области, противоаварийные работы на одном объекте, а также завершить реставрационные работы минимум на 11 объектах.

Ранее сообщалось, что завершается инъектирование стен и фундаментов башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре. Кроме того, уже подготовлен проект реставрации самого большого собора на территории монастыря.