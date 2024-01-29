Подготовлен проект реставрации самого большого собора на территории Псково-Печерского монастыря

21:52, 29 января 2024, ПАИ

Проект реставрации самого большого строения на территории Псково-Печорского монастыря, Михайловского собора, возведённого в честь Архангела Михаила, подготовлен к реализации, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект предусматривает реставрацию живописи собора. Росписи находятся в плохом состоянии, что вызвано не только их старостью, но и отсутствием условий для сохранности. В частности, зафиксированы случаи отслоения штукатурного и красочного слоя.

Михайловский собор был построен в 1815–1827 годах по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска в стиле классицизма. Строение возвели в честь победы, одержанной над наполеоновскими войсками в Отечественной войне 1812 года корпусом генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна под Полоцком. Имена командиров и воинов корпуса Витгенштейна увековечены в храме. На их пожертвования строился собор.