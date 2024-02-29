Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной

10:02, 29 февраля 2024, ПАИ

Дополнительные автобусы привезут из Санкт-Петербурга в Псковскую область, рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Десять автобусов-сцепок приедут в регион благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Думаю, что весной они выйдут на линию», – сказал Станислав Стармолотов.

Напомним, что в Псковскую область не так давно уже прибыла партия из десяти автобусов-сцепок в рамках соглашения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Михаилом Ведерниковым.

«Они находятся в нормальном состоянии, соответствуют всем требованиям», – подчеркнул Станислав Стармолотов и уточнил, что автобусы ближайшие годы смогут планово работать без каких-либо поломок, в случае надлежащего обслуживания.