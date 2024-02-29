Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной

Дополнительные автобусы привезут из Санкт-Петербурга в Псковскую область, рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Десять автобусов-сцепок приедут в регион благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Думаю, что весной они выйдут на линию», – сказал Станислав Стармолотов.

Напомним, что в Псковскую область не так давно уже прибыла партия из десяти автобусов-сцепок в рамках соглашения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Михаилом Ведерниковым.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Они находятся в нормальном состоянии, соответствуют всем требованиям», – подчеркнул Станислав Стармолотов и уточнил, что автобусы ближайшие годы смогут планово работать без каких-либо поломок, в случае надлежащего обслуживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Дорожники приступают к ремонту федеральной дороги в трёх районах Псковской области
29 февраля 2024

Несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году
29 февраля 2024

Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной
29 февраля 2024

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод
29 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков
29 февраля 2024

Школу №23 капитально отремонтируют в Пскове
28 февраля 2024

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
28 февраля 2024

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...